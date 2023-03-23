МЧС спасли семь человек из пожара на территории Ярославского моторного завода

В ведомстве рассказали, что по прибытии пожарных на место вызова наблюдался черный густой дым в трехэтажном здании. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты.

Отмечается, что из горящего здания были спасены семь человек. Информации о пострадавших пока не поступало. В ликвидации возгорания участвуют 15 единиц техники и 52 человека.

По данным местных СМИ, пожар начался в литейном цехе №6.

Ранее сообщалось о втором пожаре за год в доходном дом Челышева в Самаре.

