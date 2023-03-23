МЧС спасли семь человек из пожара на территории Ярославского моторного завода

Огнеборцы спасли семь человек из пожара, произошедшего на территории Ярославского моторного завода, сообщает региональное МЧС.

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

В ведомстве рассказали, что по прибытии пожарных на место вызова наблюдался черный густой дым в трехэтажном здании. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты.

Отмечается, что из горящего здания были спасены семь человек. Информации о пострадавших пока не поступало. В ликвидации возгорания участвуют 15 единиц техники и 52 человека.

По данным местных СМИ, пожар начался в литейном цехе №6.

Ранее сообщалось о втором пожаре за год в доходном дом Челышева в Самаре.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Ярославская ОбластьПожарМЧС РФМЧС

Горячие новости

Все новости

партнеры