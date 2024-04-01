В Свердловской области при взрыве на шахте три человека оказались под завалами

Три человека оказались под завалами после взрыва на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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Уточняется, что взрыв прогремел в ходе плановых взрывных работ на горизонте 338 м.

«Предположительно, под завалами оказались трое из пяти человек», - говорится в сообщении.

Ранее в Свердловской области под завал на шахте «Кальинская» попали двое горнорабочих, один из них погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ПроисшествиеСвердловская ОбластьШахтеры

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