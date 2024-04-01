В Свердловской области при взрыве на шахте три человека оказались под завалами
1 апреля 202418:35
Три человека оказались под завалами после взрыва на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Уточняется, что взрыв прогремел в ходе плановых взрывных работ на горизонте 338 м.
«Предположительно, под завалами оказались трое из пяти человек», - говорится в сообщении.
Ранее в Свердловской области под завал на шахте «Кальинская» попали двое горнорабочих, один из них погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru