«Вряд ли выжили»: В профсоюзе не верят в спасение шахтеров с «Пионера»
На золотом руднике могли работать и не специалисты в угольном деле, сказал в эфире НСН Рубен Бадалов, усомнившись, что они выжили после недели поисков.
Шансы на спасение шахтеров, которых ищут на руднике «Пионер» уже неделю, невелики, заявил в интервью НСН первый заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов.
На шахте «Пионер» в Амурской области 18 марта обрушилась горная порода, с тех пор под завалом заблокированы 13 горняков. При этом 25 марта были приостановлены работы внутри шахты из-за опасности для спасателей. Вместе с тем бурение разведывательных скважин продолжается.
«К сожалению, я не думаю, что наши ребята там выжили. Так называемый "самоспасатель", баллон с воздухом – это максимум 60 минут. Может быть, воздух туда подается, но я не знаю этих обстоятельств. Я скептически отношусь к шансам на их выживание. Да, есть план ликвидации аварий, который предусматривает разные варианты. То, что делается, верно и понятно, другое дело, что не все может человек, когда мы сталкиваемся с подземной стихией», - сказал Бадалов.
По его мнению, на золотом руднике могли работать «не специалисты», однако за ЧП накажут «стрелочника».
«Это золотой рудник, там люди наняты по договору, не факт, что они специалисты в горном деле. Специалисту выжить в экстремальных ситуациях непросто, а уж неспециалисту… Конечно, нельзя говорить, что они пришедшие улицы и им говорят: бери молоток и иди в забой. Как минимум, надо иметь год стажа, специальные учебные пункты и так далее. При этом встречаются случаи не совсем законного труда. Накажут, скорее всего, стрелочника, поскольку иной раз расследование уходит не в ту сторону, а непосредственные виновники уходят от ответственности», - заключил собеседник НСН.
В ночь на 25 марта стало известно об обрушении породы в шахте «Кальинская» в Свердловской области в результате горного удара. По последним данным, удалось спасти одного из двух рабочих, оказавшихся под завалами, второго продолжают искать, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Четырехлетний ребенок попал в реанимацию после обстрела ВСУ в Каховке
- СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе сити холле»
- СМИ: В Госдуме намерены обсудить ограничение на внесение наличных через банкоматы
- СМИ: Во Франции из-за угрозы взрыва закрыли около 30 школ
- Трамп назвал назначенный ему штраф вмешательством в выборы президента
- Сценарист «Слова пацана» Золотарев рассказал, что второй сезон сериал не запланирован
- Приемная кампания в российских вузах стартует 20 июня
- Apple научилась обновлять выключенные iPhone в магазинах без распаковки коробок
- Актеру Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор
- В центре Саратова запретят езду на электросамокатах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru