Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

Закон предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, пишет RT. Они вводят механизм конфискации средств и имущества за деятельность, направленную против безопасности РФ, публичные оскорбления, дискредитацию армии.

Речь идет о преступлениях, которые были совершены из корыстных побуждений. Конфискации подлежат средства, ценности, другое имущество, полученные после совершения преступления либо использованные в деятельности против безопасности страны.

Ранее президент подписал закон, расширяющий полномочия субъектов РФ в борьбе с «наливайками», напоминает «Свободная пресса».

