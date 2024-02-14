Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
Президент Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и преступления против безопасности страны. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, пишет RT. Они вводят механизм конфискации средств и имущества за деятельность, направленную против безопасности РФ, публичные оскорбления, дискредитацию армии.
Речь идет о преступлениях, которые были совершены из корыстных побуждений. Конфискации подлежат средства, ценности, другое имущество, полученные после совершения преступления либо использованные в деятельности против безопасности страны.
Ранее президент подписал закон, расширяющий полномочия субъектов РФ в борьбе с «наливайками», напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru