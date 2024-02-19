Суд отправил обвиняемого в фейках об армии россиянина на принудительное лечение
Одинцовский городской суд Московской области решил отправить на принудительное лечение 19-летнего Максима Лыпканя, который обвиняется в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом пишет ТАСС.
Суд пришел к выводу, что в момент совершения преступления Лыпкань находился в невменяемом состоянии. В связи с этим против него прекратили уголовное дело.
Лыпкань будет проходить лечение в Московской областной психиатрической больнице.
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков счел беспочвенными опасения общественности в связи с новой нормой, передает «Радиоточка НСН».
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