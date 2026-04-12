МЧС: В Томской области паводок затопил 25 домов и 222 участка

Как пишет Telegram-канал Baza, уровень воды в реке Томь за сутки поднялся на 120 сантиметров и превысил 870 см, что значительно выше критической отметки в 600 см. Всего из зоны подтопления эвакуировали 81 человека.

Наиболее сложная ситуация сложилась в деревне Чёрная речка, где затопило 25 домов и 222 приусадебных участка. Как сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур, оттуда эвакуировали 73 человека, 15 из них разместили в пунктах временного пребывания. Не менее 17 домов остались без электроснабжения.

Ещё 8 жителей эвакуировали на лодках из села Тахтамышево.



Ранее более шести тысяч домов были повреждены из-за непогоды в Дагестане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».