МЧС: В Томской области паводок затопил 25 домов и 222 участка
В Томской области из-за паводка затоплены 25 жилых домов и 222 приусадебных участка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Томской области.
Как пишет Telegram-канал Baza, уровень воды в реке Томь за сутки поднялся на 120 сантиметров и превысил 870 см, что значительно выше критической отметки в 600 см. Всего из зоны подтопления эвакуировали 81 человека.
Наиболее сложная ситуация сложилась в деревне Чёрная речка, где затопило 25 домов и 222 приусадебных участка. Как сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур, оттуда эвакуировали 73 человека, 15 из них разместили в пунктах временного пребывания. Не менее 17 домов остались без электроснабжения.
Ещё 8 жителей эвакуировали на лодках из села Тахтамышево.
Ранее более шести тысяч домов были повреждены из-за непогоды в Дагестане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Нужно больше знаний»: Артемьев объяснил, как изменились требования к космонавтам
- Песков посоветовали Британии привыкать к скачкам цен на электроэнергию
- Галибаф: США не смогли завоевать доверие иранской стороны на переговорах
- Швеция задержала в Балтийском море шедшее из России судно
- Песков: Разногласия с Украиной - это считаные километры
- МЧС: В Томской области паводок затопил 25 домов и 222 участка
- Театр Вахтангова: Перекупщики вынуждают повышать цены на билеты
- Британский актёр Джон Нолан умер на 88-м году жизни
- Губернатор Бали призвал туристов из России бережно относиться к острову
- Конюхов: Владимир Путин - романтик и мечтатель