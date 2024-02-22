В Суражском районе Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать объекты на территории Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

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Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Суражском районе. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Богомаз поблагодарил подразделения ПВО.

Ранее снаряд ВСУ попал в многоквартирный жилой дом в Кировском районе Донецка. По предварительным данным, пострадали три человека, пишет «Свободная пресса».

В четверг ВСУ атаковали село Глотово Белгородской области. В результате сброса беспилотниками взрывных устройств пострадали два человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБрянская Область

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