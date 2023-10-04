В Суджанском районе Курской области упал украинский беспилотник

В селе Горналь Суджанского района Курской области упал украинский беспилотный летательный аппарат, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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Пострадавших нет. В результате падения БПЛА выбиты окна частного жилого дома. Загорелись сарай и гараж.

«Пожар уже потушен, обязательно окажем помощь в восстановлении имущества», - отметил Старовойт.

В ночь на 4 октября система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и районом. Обломки сбитых беспилотников повредили административное здание и три автомобиля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиКурская Область

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