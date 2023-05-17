В суд поступил протокол против телеведущей Лазаревой
17 мая 202315:51
В Пресненский районный суд Москвы поступил протокол против российской телеведущий Татьяны Лазаревой (признана иноагентом) за отсутствие маркировки статуса. Информация опубликована на портале судов общей юрисдикции.
Протокол зарегистрирован 16 мая. Он был составлен по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях.
Татьяну Лазареву внесли в список иноагентов в июле прошлого года. Обоснованием для включения в список стало «осуществление политической деятельности», а иностранным источником указана Украина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru