В суд поступил протокол против телеведущей Лазаревой

В Пресненский районный суд Москвы поступил протокол против российской телеведущий Татьяны Лазаревой (признана иноагентом) за отсутствие маркировки статуса. Информация опубликована на портале судов общей юрисдикции.

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Протокол зарегистрирован 16 мая. Он был составлен по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях.

Татьяну Лазареву внесли в список иноагентов в июле прошлого года. Обоснованием для включения в список стало «осуществление политической деятельности», а иностранным источником указана Украина.

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ФОТО: РИА Новости
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