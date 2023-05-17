В суд поступил протокол против телеведущей Лазаревой

Протокол зарегистрирован 16 мая. Он был составлен по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях.

Татьяну Лазареву внесли в список иноагентов в июле прошлого года. Обоснованием для включения в список стало «осуществление политической деятельности», а иностранным источником указана Украина.

