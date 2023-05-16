СМИ: Noize MС накажут за отсутствие маркировки «иностранного агента»
Признанному в России иноагентом рэперу Ивану Алексееву, более известному, как Noize MС, грозит штраф, сообщает Telegram-канал «Brief».
По данным канала, на музыканта был составлен протокол об отсутствии маркировки «иностранного агента».
Уточняется, что дело зарегистрировано в Кузьминском районном суде Москвы, Noize MС могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.
Ранее депутат Госдумы, певец Денис Майданов предложил на законодательном уровне запретить выступление в РФ артистов и музыкантов, признанных иноагентами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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