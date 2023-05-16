СМИ: Noize MС накажут за отсутствие маркировки «иностранного агента»

Признанному в России иноагентом рэперу Ивану Алексееву, более известному, как Noize MС, грозит штраф, сообщает Telegram-канал «Brief».

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По данным канала, на музыканта был составлен протокол об отсутствии маркировки «иностранного агента».

Уточняется, что дело зарегистрировано в Кузьминском районном суде Москвы, Noize MС могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы, певец Денис Майданов предложил на законодательном уровне запретить выступление в РФ артистов и музыкантов, признанных иноагентами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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