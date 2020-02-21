В столице вновь заминировали все станции метро

Более двух тысяч столичных объектов получили анонимные письма о якобы нахождении бомб в зданиях. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что сообщения о «минировании» получили все станции столичной подземки, семь вокзалов Москвы, а также почти 30 районных судов.

Также не исключалось, что угроза взрыва существует и в некоторых больницах, образовательных учреждениях, а также в более 1,5 тыс. торговых объектов. В связи с появившимися сообщениями о минировании было принято решение провести эвакуацию – она коснулась 4 тысяч человек. К счастью, ни одна из угроз после проведённых проверок не подтвердилась.