ФСБ выявила ещё один сервис - «минёр»

29 января 202011:16

Федеральная служба безопасности проинформировала, что выявила ещё один интернет-сервис, с которого производилась рассылка сообщений об угрозах взрыва различных объектов на территории России. Это швейцарский почтовый портал Protonmail.com.

По данным ФСБ, с 24 января анонимные злоумышленники таким образом мнимо заминировали здания судов в четырёх субъектах РФ, а также 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по представлению Генеральной прокуратуры с 29 января ограничила доступ к сервису на территории России, отмечает RT.

Ранее ФСБ сообщала о ещё одном зарубежном портале, с которого тысячами рассылались предупреждения о якобы минировании объектов в России.

Сервис Startmail.com расположен территориально в Нидерландах. Доступ к нему также ограничен.

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