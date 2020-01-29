ФСБ выявила ещё один сервис - «минёр»

Федеральная служба безопасности проинформировала, что выявила ещё один интернет-сервис, с которого производилась рассылка сообщений об угрозах взрыва различных объектов на территории России. Это швейцарский почтовый портал Protonmail.com.

По данным ФСБ, с 24 января анонимные злоумышленники таким образом мнимо заминировали здания судов в четырёх субъектах РФ, а также 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры.