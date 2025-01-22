В столичном районе Гольяново прорвало трубы с кипятком

На фото и видео с места можно увидеть, что кипяток льется на проезжую часть Уральской улицы. Весь район заволокло паром.

В Комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что в Гольяново «происходит вытекание воды на проезжую часть». На месте происшествия работают городские службы.

Ранее пять школьников в Ивановской области получили ожоги, провалившись в кипяток на тротуаре, который обвалился из-за аварии трубопровода, напоминает «Радиоточка НСН».

