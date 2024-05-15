В Петербурге на двух улицах прорвало трубы с кипятком

Как уточняет ГУ МЧС по Петербургу, прорвало трубу центрального отопления диаметром 250 мм. Площадь зоны разлива составляет 2 тысячи квадратных метров. Из опасной зоны эвакуировали 11 автомобилей, еще семь остаются в воде, включая провалившийся в промоину.

Еще один прорыв произошел на улице Нахимова, сообщила «Фонтанка». Там кипяток разлился по проезжей части. Ремонтные работы специалисты планируют завершить к утру четверга, 16 мая.

Массовые коммунальныем аварии в разных городах России произошли в январе текущего года.

