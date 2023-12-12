В Ивановской области пять школьников упали в кипяток из-за провалившегося тротуара
Пять школьников в Ивановской области получили ожоги, провалившись в кипяток на тротуаре, который обвалился из-за аварии трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
По данным ведомства, инцидент произошел утром 12 декабря в городе Южа на улице Пушкина неподалеку от школы.
«Пятеро несовершеннолетних, следовавших на уроки, провалились в образовавшийся из-за аварии трубопровода провал грунта возле люка. В результате падения школьники получили термические ожоги ног», — отметили в Следкоме.
Пострадавшим оказывают медпомощь. Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, пишет RT. На место ЧП выехали следователи и криминалисты, которые проведут первоначальные следственные действия и оценят работу сотрудников ресурсоснабжающей организации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru