В столичном метро погиб человек под колёсами поезда

Пассажир погиб, упав на рельсы под поезд на станции метро «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской ветки столичной подземки, сообщает АГН Москва.

По данным источника в правоохранительных органах, понадобилось около 45 минут, чтобы извлечь тело погибшего из-под колёс.

Отметим, движение на серой ветке метрополитена остановлено между стациями «Савёловская» и «Серпуховская».

Ранее НСН сообщала, что в районе станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба. Неизвестный открыл стрельбу в вестибюле станции из неустановленного типа оружия, и, ранив двоих человек, скрылся.

