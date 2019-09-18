В столичном метро погиб человек под колёсами поезда
Пассажир погиб, упав на рельсы под поезд на станции метро «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской ветки столичной подземки, сообщает АГН Москва.
По данным источника в правоохранительных органах, понадобилось около 45 минут, чтобы извлечь тело погибшего из-под колёс.
Отметим, движение на серой ветке метрополитена остановлено между стациями «Савёловская» и «Серпуховская».
Ранее НСН сообщала, что в районе станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба. Неизвестный открыл стрельбу в вестибюле станции из неустановленного типа оружия, и, ранив двоих человек, скрылся.
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