У метро «Тимирязевская» произошла стрельба. Есть раненые

Отмечается, что неизвестный открыл стрельбу в вестибюле станции из неустановленного типа оружия, и, ранив двоих человек, скрылся. Одному из пострадавших диагностировали проникающую открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, а также проникающее ранение глаза. Второй получил непроникающие ранения правого предплечья, правого уха и живота.

Добавим, по факту преступления возбуждено уголовное дело и ведётся розыск подозреваемого. Ранее НСН сообщала, что коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь. Мужчинa и девочкa обрaтились в больницу с трaвмaми ног рaзличной степени тяжести.

