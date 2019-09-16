У метро «Тимирязевская» произошла стрельба. Есть раненые

16 сентября11:22

В районе станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба. Как сообщает ТАСС, в результате происшествия госпитализированы двое мужчин с ранениями различной степени тяжести.

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Отмечается, что неизвестный открыл стрельбу в вестибюле станции из неустановленного типа оружия, и, ранив двоих человек, скрылся. Одному из пострадавших диагностировали проникающую открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, а также проникающее ранение глаза. Второй получил непроникающие ранения правого предплечья, правого уха и живота.

Добавим, по факту преступления возбуждено уголовное дело и ведётся розыск подозреваемого. Ранее НСН сообщала, что коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь. Мужчинa и девочкa обрaтились в больницу с трaвмaми ног рaзличной степени тяжести.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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