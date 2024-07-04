В Ставропольском крае сообщили о падении двух БПЛА

Два беспилотника упали в селе Московском в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Четыре дрона ВСУ сбили над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями

Инцидент произошел в населенном пункте Изобильненского округа утром 4 июля.

«Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме», — подчеркнул губернатор.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении двух беспилотников ВСУ над Брянской областью, кроме того, по одному БПЛА сбили в Белгородской и Тамбовской областях, напоминает 360.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиСтавропольский Край

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