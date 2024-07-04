В Ставропольском крае сообщили о падении двух БПЛА
4 июля 202408:50
Два беспилотника упали в селе Московском в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в населенном пункте Изобильненского округа утром 4 июля.
«Инфраструктура не пострадала. Все системы работают в обычном режиме», — подчеркнул губернатор.
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении двух беспилотников ВСУ над Брянской областью, кроме того, по одному БПЛА сбили в Белгородской и Тамбовской областях, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru