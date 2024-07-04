Четыре дрона ВСУ сбили над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями
Четыре украинских беспилотника уничтожили над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, минувшей ночью дежурные средства ПВО пресекли попытки Киева атаковать российскую территорию, пишет Ura.ru.
«Уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Тамбовской области», — подчеркнули в Минобороны.
Между тем глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что в регионе уничтожили два беспилотника. Дроны попытались атаковать регион около 04:00.
«Зафиксирован прилет двух БПЛА. Оба уничтожены», — написал Егоров в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, обошлось без жертв, разрушений не зафиксировано, отмечает 360.ru.
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