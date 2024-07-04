Четыре дрона ВСУ сбили над Брянской, Белгородской и Тамбовской областями

Четыре украинских беспилотника уничтожили над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, минувшей ночью дежурные средства ПВО пресекли попытки Киева атаковать российскую территорию, пишет Ura.ru.

«Уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Тамбовской области», — подчеркнули в Минобороны.

Между тем глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что в регионе уничтожили два беспилотника. Дроны попытались атаковать регион около 04:00.

«Зафиксирован прилет двух БПЛА. Оба уничтожены», — написал Егоров в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, обошлось без жертв, разрушений не зафиксировано, отмечает 360.ru.

