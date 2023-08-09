В Ставрополье загорелась воинская часть

В Георгиевске Ставропольского края загорелась воинская часть, написал в своем Telegram-канале глава городского округа Андрей Зайцев.

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Сообщается, что на вещевом складе части наблюдается сильное задымление, огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

Подробности инцидента не приводятся, сведений о пострадавших нет. На месте работают пожарные.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Ставропольский КрайПожар

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