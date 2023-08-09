В Ставрополье загорелась воинская часть
9 августа 202319:52
В Георгиевске Ставропольского края загорелась воинская часть, написал в своем Telegram-канале глава городского округа Андрей Зайцев.
Сообщается, что на вещевом складе части наблюдается сильное задымление, огонь распространился на площади 300 квадратных метров.
Подробности инцидента не приводятся, сведений о пострадавших нет. На месте работают пожарные.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru