МЧС: При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 25 человек

По данным ведомства, на территории завода взорвался ангар с пиротехникой. На площади 50 квадратных метров тушат очаги пожара.

«К медикам обратились 25 человек, из них двое госпитализированы», — указали в МЧС.

Взрыв на подмосковном предприятии прогремел в среду. По данным региональной прокуратуры, хлопок произошел на складе пиротехнических изделий, пишет RT. Предварительно, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. После взрыва на заводе объявили эвакуацию из всех цехов и зданий.

