МЧС: При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 25 человек
Двадцать пять человек пострадали при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, на территории завода взорвался ангар с пиротехникой. На площади 50 квадратных метров тушат очаги пожара.
«К медикам обратились 25 человек, из них двое госпитализированы», — указали в МЧС.
Взрыв на подмосковном предприятии прогремел в среду. По данным региональной прокуратуры, хлопок произошел на складе пиротехнических изделий, пишет RT. Предварительно, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. После взрыва на заводе объявили эвакуацию из всех цехов и зданий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru