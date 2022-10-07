В Ставрополе задержали готовивших теракты членов законспирированной ячейки ИГ
Члены законспирированной ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержаны в Ставрополе за подготовку теракта, злоумышленники дали признательные показания. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Отмечается, что деятельность ячейки была вскрыта и пресечена в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Ставропольского края. По данным правоохранителей, члены преступной группы планировали теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона, пишет Ura.ru.
При обысках у подозреваемых изъяли компоненты и поражающие элементы для изготовления взрывных устройств, средства конспиративной связи. Возбуждено дело по статье о приготовлении к теракту, фигуранты сознались в подготовке атак.
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