В Ставрополе задержали готовивших теракты членов законспирированной ячейки ИГ

Члены законспирированной ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержаны в Ставрополе за подготовку теракта, злоумышленники дали признательные показания. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на нефтегазовом объекте

Отмечается, что деятельность ячейки была вскрыта и пресечена в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Ставропольского края. По данным правоохранителей, члены преступной группы планировали теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона, пишет Ura.ru.

При обысках у подозреваемых изъяли компоненты и поражающие элементы для изготовления взрывных устройств, средства конспиративной связи. Возбуждено дело по статье о приготовлении к теракту, фигуранты сознались в подготовке атак.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактыИсламское ГосударствоСтавропольФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры