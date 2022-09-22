ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на нефтегазовом объекте
ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб совершить теракт на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
Правоохранители задержали причастного к подготовке атаки — завербованного на Украине россиянина 1978 года рождения. У злоумышленника изъяли два самодельных кумулятивных взрывных устройства большой мощности, отмечает РЕН ТВ. Также у мужчины обнаружили переписку с куратором, инструкции по переводу денег, координаты места теракта.
Кроме того, ФСБ задержала четверых россиян-пособников украинских спецслужб, пишет РИА ФАН. Злоумышленники обеспечивали подготовку диверсии.
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