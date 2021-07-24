В Ставрополе убит замначальника уголовного розыска

В Ставрополе застрелен майор полиции, заместитель начальника уголовного розыска Руслан Абовян. В результате покушения, совершенного вечером 23 июля, правоохранитель скончался в реанимации.

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«Неизвестный произвёл выстрел в человека и скрылся на автомобиле ВАЗ-2109... Установлено, что пострадавшим является заместитель начальника ОУР ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю майор полиции Абовян Руслан», — сообщает местное МВД.

Уточняется, что в Абовяна выстрелили девять раз. В момент происшествия он уже не находился при исполнении служебных обязанностей. Раненого госпитализировали, но он скончался в больнице, сообщает RT.

В Ставрополе объявлен план «Перехват» - полиция разыскивает киллера.

Ранее стало известно, что в подмосковном Щелково полицейский был убит пьяным жителем после того, как силовик сделал ему замечание. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.


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Фото: Кадр из видеопрезентации с сайта rostec.ru
ТЕГИ:МВДПолицияСтавропольУбийство
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