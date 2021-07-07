Полицейского убили в Подмосковье после сделанного пьяному замечания
В подмосковном Щелково полицейский был убит пьяным жителем после того, как силовик сделал ему замечание, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Сотрудник правоохранительных органов возвращался с работы, он был не при исполнении. Полицейский заметил на детской площадке мужчину, который употреблял алкоголь, и сделал ему замечание. Между ними возник конфликт, в результате которого пьяный житель ударил полицейского два раза в грудь ножом.
Полицейский скончался. Подозреваемого убийцу задержали, сообщил Следственный комитет.
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