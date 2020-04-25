В Ставрополье скончался медик, лечивший больных с COVID-19
В Ставропольском крае зафиксирована первая смерть медицинского работника, помогавшего больным коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров, пишет «Газета.ру».
«Спасая чужие жизни, человек отдал свою», - отметил Владимиров, призвав жителей края оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Губернатор не уточнил, был ли медработник болен коронавирусом, но добавил, что сегодня работа врачей связана с высоким риском для жизни.
Ранее в Санкт-Петербурге скончался анестезиолог-реаниматолог, заразившийся коронавирусом от пациентов.
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