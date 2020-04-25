Реаниматолог скончался от коронавируса в Санкт-Петербурге

Анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий скончался от последствий коронавируса, которым заразился при работе с пациентами. Об этом сообщается на странице петербургской Елизаветинской больницы во «ВКонтакте». В этом медучреждении специалист работал на протяжении 20 лет, до 25 февраля этого года.

Белошицкому было 50 лет. Он скончался в больнице им. Боткина.

«Он находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО несколько последних дней своей жизни», - говорится в сообщении.

По информации на 23 апреля, в больнице им. Боткина находился 121 медработник с подтверждённым коронавирусом. В самой Елизаветинской больнице на карантин закрыты два отделения, пишут СМИ.

