Реаниматолог скончался от коронавируса в Санкт-Петербурге
Анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий скончался от последствий коронавируса, которым заразился при работе с пациентами. Об этом сообщается на странице петербургской Елизаветинской больницы во «ВКонтакте». В этом медучреждении специалист работал на протяжении 20 лет, до 25 февраля этого года.
Белошицкому было 50 лет. Он скончался в больнице им. Боткина.
«Он находился на ИВЛ, а впоследствии и на ЭКМО несколько последних дней своей жизни», - говорится в сообщении.
По информации на 23 апреля, в больнице им. Боткина находился 121 медработник с подтверждённым коронавирусом. В самой Елизаветинской больнице на карантин закрыты два отделения, пишут СМИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru