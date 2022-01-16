В Ставрополье после урагана введен режим ЧС

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ввел режим чрезвычайной ситуации в городах Ставрополе и Михайловске, а также в ряде других населенных пунктов региона, сообщает «Интерфакс».

Из-за поваленных ураганом деревьев пострадали 11 человек

Режим ЧС действует в Шпаковского и Грачевском округах, Ставрополе и Михайловске. Это связано с прошедшим ураганом. По данным спасателей, из-за ветра без света остались 86 тыс. человек. Специалистам удалось оперативно устранить аварийное отключение у 27 тыс. жителей региона. Восстановительные работы продолжаются. На данный момент без электроснабжения остаются около 16 тыс. жителей региона.

Также ветер повалил больше сотни деревьев, в нескольких десятках домовладений сорвало кровлю.

В Ставрополе зафиксировано 20 повреждений на газопроводах. В настоящее время газоснабжение всех потребителей полностью восстановлено.

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ФОТО: spasskoye-lutovinovo.ru
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