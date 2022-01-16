В Ставрополье после урагана введен режим ЧС

Режим ЧС действует в Шпаковского и Грачевском округах, Ставрополе и Михайловске. Это связано с прошедшим ураганом. По данным спасателей, из-за ветра без света остались 86 тыс. человек. Специалистам удалось оперативно устранить аварийное отключение у 27 тыс. жителей региона. Восстановительные работы продолжаются. На данный момент без электроснабжения остаются около 16 тыс. жителей региона.

Также ветер повалил больше сотни деревьев, в нескольких десятках домовладений сорвало кровлю.

В Ставрополе зафиксировано 20 повреждений на газопроводах. В настоящее время газоснабжение всех потребителей полностью восстановлено.

