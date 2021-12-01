Из-за поваленных ураганом деревьев пострадали 11 человек

В четырех регионах России 11 человек были травмированы из-за падения деревьев в результате ураганного ветра. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Отмечается, что циклон больше всего задел жителей Москвы (3), Тульской области (1), а также Севастополя (2) и Крыма (5). При этом восемь пострадавших получили серьезные травмы, их госпитализировали. Еще троим медики оказали амбулаторную помощь.

Накануне сильный ветер и мокрый снег привели к сильной загруженности автомобильных дорог. Так, в понедельник вечером пробки в Москве достигли 9 из 10 баллов.

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ФОТО: spasskoye-lutovinovo.ru
ТЕГИ:УраганПогодная ОпасностьПострадавшие
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