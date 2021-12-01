Из-за поваленных ураганом деревьев пострадали 11 человек
В четырех регионах России 11 человек были травмированы из-за падения деревьев в результате ураганного ветра. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что циклон больше всего задел жителей Москвы (3), Тульской области (1), а также Севастополя (2) и Крыма (5). При этом восемь пострадавших получили серьезные травмы, их госпитализировали. Еще троим медики оказали амбулаторную помощь.
Накануне сильный ветер и мокрый снег привели к сильной загруженности автомобильных дорог. Так, в понедельник вечером пробки в Москве достигли 9 из 10 баллов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- В 30 регионах России задержали 85 подпольных оружейников
- Захарова: Санкции против России показывают слабость США
- Лукашенко: Белоруссия будет с РФ в случае агрессии со стороны Украины
- В Сочи задержали находившегося в розыске 22 года преступника
- Глава МИД Британии прокатилась на эстонском танке НАТО
- ФСБ ликвидировала подпольные цеха по изготовлению оружия в Забайкалье
- Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным 3 декабря
- Путин наградил главу ВТБ орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
- Правительство выделит более 2,2 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в регионах
- США хотят ужесточить требования к тестам на COVID-19 для въезжающих в страну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru