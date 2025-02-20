В Ставрополе начали проверку после аварийной посадки вертолета санавиации

После аварийной посадки вертолета в Ставрополе следователи начали проверку, сообщило Западное МСУТ СК РФ в Telegram-канале.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что вертолет санитарной авиации готовился выполнить аварийную посадку в аэропорту Ставрополя из-за технической неисправности. Отмечалось, что у воздушного судна возникла серьезные проблемы с винтом.

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На борту находились двое членов экипажа и двое медиков. Позже вертолет благополучно приземлился в аэропорту Ставрополя, никто не пострадал.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.


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ФОТО: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
ТЕГИ:Аварийная ПосадкаВертолетСтаврополь

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