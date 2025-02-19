Рейс из Минеральных Вод в Алма-Ату сел в Ташкенте из-за тумана

Самолет, летевший из Минеральных Вод в Алма-Ату, вынужденно сел в Ташкенте из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения. Об этом сообщается в Telegram-канале Uzbekistan airports.

Из-за тумана на запасной аэродром в Ташкент перенаправили два лайнера.

«Рейс AZO6141 авиакомпании Azimuth по маршруту Минеральные воды - Алматы произвел посадку в 08.11 (6.11 мск)», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в Ташкенте приземлился борт GJ8217 авиакомпании Loong Air, летевший в Казахстан из китайского Ханчжоу. Пассажиров и экипажи самолетов разместили в гостиницах.

Ранее на посадочной площадке «Тазовский-Ямал» вертолет совершил вынужденную посадку из-за отказа левого двигателя, напоминает Ura.ru.

