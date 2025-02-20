Вертолет санавиации готовится к аварийной посадке над Ставрополем
20 февраля 202515:49
Вертолет санитарной авиации «Ансат» готовится к аварийной посадке аэропорту Ставрополя. Об этом телеграм-канал «112» со ссылкой на источник в оперативных службах.
На борту воздушного судна находятся двое летчиков и двое медиков.
До посадки борт вырабатывает топливо, у вертолета произошли серьезные проблемы с винтом.
Самолет Sukhoi Superjet 100 ранее сегодня вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика. Рейс Москва — Нижнекамск благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru