Вертолет санавиации готовится к аварийной посадке над Ставрополем

Вертолет санитарной авиации «Ансат» готовится к аварийной посадке аэропорту Ставрополя. Об этом телеграм-канал «112» со ссылкой на источник в оперативных службах.

На борту воздушного судна находятся двое летчиков и двое медиков.

До посадки борт вырабатывает топливо, у вертолета произошли серьезные проблемы с винтом.

Самолет Sukhoi Superjet 100 ранее сегодня вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика. Рейс Москва — Нижнекамск благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.







