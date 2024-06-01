В станице под Новороссийском нашли обломки украинского дрона

Фрагменты украинского беспилотника самолетного типа обнаружили в станице Раевской под Новороссийском. Об этом сообщил муниципальный центр управления администрации города в своем Telegram-канале.

«31.05.2024 в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами... были обнаружены остатки БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Военнослужащие собрали элементы дрона, они будут обезврежены.

Ночью 31 мая в Новороссийске объявляли опасность атаки беспилотников, горожан призывали укрыться от возможного удара.

