В станице под Новороссийском нашли обломки украинского дрона

Фрагменты украинского беспилотника самолетного типа обнаружили в станице Раевской под Новороссийском. Об этом сообщил муниципальный центр управления администрации города в своем Telegram-канале.

«31.05.2024 в результате атаки ВСУ при объезде специальными службами... были обнаружены остатки БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Военнослужащие собрали элементы дрона, они будут обезврежены.

Ночью 31 мая в Новороссийске объявляли опасность атаки беспилотников, горожан призывали укрыться от возможного удара.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиНовороссийск

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