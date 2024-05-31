В Новороссийске объявлена опасность атаки БПЛА, звучат серены

В Новороссийске звучат сигналы опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram глава города Андрей Кравченко.

При атаке дронов в Новороссийске был поврежден трансформатор на электроподстанции

Они означают «Внимание всем». Атака беспилотников».

Мэр призвал жителей города не приближаться к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами.

Те, кто оказался на улице, должен спрятаться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или подземной парковке, отметил Кравченко.

Ранее ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотникиНападениеНовороссийск

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