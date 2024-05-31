В Новороссийске объявлена опасность атаки БПЛА, звучат серены
31 мая 202402:02
В Новороссийске звучат сигналы опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram глава города Андрей Кравченко.
Они означают «Внимание всем». Атака беспилотников».
Мэр призвал жителей города не приближаться к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами.
Те, кто оказался на улице, должен спрятаться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или подземной парковке, отметил Кравченко.
Ранее ВСУ попытались атаковать гражданские объекты в Новороссийске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru