В США уточнили число жертв от урагана в Кентукки
12 декабря 202118:20
Более 80 человек погибли в американском штате Кентукки, заявил его губернатор Энди Бешир в интервью телеканалу CNN.
«Я могу вам сказать на основе отчетов, которые я получил, я знаю, что мы потеряли более 80 жителей Кентукки», - цитирует Бешира РИА Новости.
По предварительным данным, Кентукки затронули четыре торнадо - в 15 округах зафиксированы разрушения.
Ранее было известно о более 70 погибших и возможных 100 жертвах стихии .
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12 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru