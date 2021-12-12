В США уточнили число жертв от урагана в Кентукки

Более 80 человек погибли в американском штате Кентукки, заявил его губернатор Энди Бешир в интервью телеканалу CNN.

Байден распорядился выделить помощь штатам, пострадавшим от торнадо

«Я могу вам сказать на основе отчетов, которые я получил, я знаю, что мы потеряли более 80 жителей Кентукки», - цитирует Бешира РИА Новости.

По предварительным данным, Кентукки затронули четыре торнадо - в 15 округах зафиксированы разрушения.

Ранее было известно о более 70 погибших и возможных 100 жертвах стихии .

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:ПроисшествиеПострадавшиеЖертвыСША
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