Власти Кентукки не исключают, что жертвами торнадо могли стать 100 человек

Минимум около 50 человек погибли в результате торнадо на юго-западе штата Кентукки. Такую предварительную оценку потерь из-за стихии дал губернатор штата Энди Бешар, сообщает CNN. При этом, считает глава штата, реальное число жертв может быть от 70 до 100.

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«Мы считаем, что число погибших жителей штата будет выше 50. Не исключаю, что в итоге мы насчитаем от 70 до 100 погибших», - рассказал Бешар.

По его словам, торнадо, обрушившиеся на южный штат США в пятницу, самыми разрушительными в истории.

По предварительным данным, Кентукки затронули четыре торнадо - в 15 округах зафиксированы разрушения.

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