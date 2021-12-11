Власти Кентукки не исключают, что жертвами торнадо могли стать 100 человек

«Мы считаем, что число погибших жителей штата будет выше 50. Не исключаю, что в итоге мы насчитаем от 70 до 100 погибших», - рассказал Бешар.

По его словам, торнадо, обрушившиеся на южный штат США в пятницу, самыми разрушительными в истории.

По предварительным данным, Кентукки затронули четыре торнадо - в 15 округах зафиксированы разрушения.

