Власти Кентукки не исключают, что жертвами торнадо могли стать 100 человек
Минимум около 50 человек погибли в результате торнадо на юго-западе штата Кентукки. Такую предварительную оценку потерь из-за стихии дал губернатор штата Энди Бешар, сообщает CNN. При этом, считает глава штата, реальное число жертв может быть от 70 до 100.
«Мы считаем, что число погибших жителей штата будет выше 50. Не исключаю, что в итоге мы насчитаем от 70 до 100 погибших», - рассказал Бешар.
По его словам, торнадо, обрушившиеся на южный штат США в пятницу, самыми разрушительными в истории.
По предварительным данным, Кентукки затронули четыре торнадо - в 15 округах зафиксированы разрушения.
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