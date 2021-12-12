Байден распорядился выделить помощь штатам, пострадавшим от торнадо

Американский президент Джо Байден получил доклад о разрушениях после обрушившихся на семь штатов торнадо, сообщает пресс-служба Белого дома.

Шесть человек пострадали от торнадо в Германии

Глава государства поручил выделить помощь пострадавшим регионам. Главе Белого дома доложили о критических погодных условиях и торнадо. Байден поручил немедленно выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам.

Напомним, минимум около 50 человек погибли в результате торнадо на юго-западе штата Кентукки. Такую предварительную оценку потерь из-за стихии дал губернатор штата Энди Бешар.

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ФОТО: скриншот с YouTube
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