Байден распорядился выделить помощь штатам, пострадавшим от торнадо
Американский президент Джо Байден получил доклад о разрушениях после обрушившихся на семь штатов торнадо, сообщает пресс-служба Белого дома.
Глава государства поручил выделить помощь пострадавшим регионам. Главе Белого дома доложили о критических погодных условиях и торнадо. Байден поручил немедленно выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам.
Напомним, минимум около 50 человек погибли в результате торнадо на юго-западе штата Кентукки. Такую предварительную оценку потерь из-за стихии дал губернатор штата Энди Бешар.
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