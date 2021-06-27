В США три человека погибли во время стрельбы
26 июня в американском Уинтропе произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, включая подозреваемого, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение местной полиции.
Правоохранительные органы получили сообщения о том, что большой грузовик врезался в здание, после чего произошли выстрелы. По прибытии на место полицейские обнаружили, что два человека получили огнестрельные ранения. Стражи порядка выстрелили в подозреваемого, который получил серьезные ранения и был госпитализирован, но спасти его не удалось.
Подробности инцидента не уточняются.
Несколько дней назад один человек погиб, еще двое были ранены при стрельбе в торговом центре Woodmore Towne Centre в городе Гленарден штата Мэриленд.
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