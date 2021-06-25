Погиб человек при стрельбе в торговом центре Мэриленда

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, жизни другого ничего не угрожает. Американская сеть ресторанов Silver Diner сообщила в Twitter, что стрельба произошла недалеко от их кафе в ТЦ. Гости и сотрудники ресторана не пострадали.

Личность стрелка не сообщается, его мотивы тоже неизвестны.

