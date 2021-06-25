Погиб человек при стрельбе в торговом центре Мэриленда

Один человек погиб, еще двое были ранены при стрельбе в торговом центре Woodmore Towne Centre в городе Гленарден штата Мэриленд, сообщил Fox 5 DC со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее сообщалось о трех раненых.

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Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, жизни другого ничего не угрожает. Американская сеть ресторанов Silver Diner сообщила в Twitter, что стрельба произошла недалеко от их кафе в ТЦ. Гости и сотрудники ресторана не пострадали.

Личность стрелка не сообщается, его мотивы тоже неизвестны.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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