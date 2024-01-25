В США призвали РФ и Украину расследовать крушение Ил-76
Американские власти призывают Россию и Украину провести расследования крушения Ил-76 в Белгородской области, который перевозил пленных украинских боевиков, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США Веданта Пателя.
По его словам, это необходимо для «установления фактов». Дипломат отметил, что ему больше нечего сказать по данному вопросу на данный момент.
Ранее в США заявили, что знают о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области, однако не в состоянии подтвердить достоверность этих данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru