В США призвали РФ и Украину расследовать крушение Ил-76

Американские власти призывают Россию и Украину провести расследования крушения Ил-76 в Белгородской области, который перевозил пленных украинских боевиков, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США Веданта Пателя.

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По его словам, это необходимо для «установления фактов». Дипломат отметил, что ему больше нечего сказать по данному вопросу на данный момент.

Ранее в США заявили, что знают о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области, однако не в состоянии подтвердить достоверность этих данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: фото из соцсетей
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