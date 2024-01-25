В США призвали РФ и Украину расследовать крушение Ил-76

По его словам, это необходимо для «установления фактов». Дипломат отметил, что ему больше нечего сказать по данному вопросу на данный момент.

Ранее в США заявили, что знают о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области, однако не в состоянии подтвердить достоверность этих данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

