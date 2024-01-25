В США отказались комментировать крушение Ил-76 под Белгородом

В США знают о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.

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«Мы видели сообщения, однако не в состоянии подтвердить их достоверность», – заявил он. Чиновник указал, что необходимо получить «больше ясности» и «больше информации» о случившемся.

Ранее стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН по крушению Ил-76 в Белгородской области пройдет только 25 января в 17:00 по Нью-Йоркскому времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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