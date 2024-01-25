В США отказались комментировать крушение Ил-76 под Белгородом
25 января 202400:18
В США знают о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.
«Мы видели сообщения, однако не в состоянии подтвердить их достоверность», – заявил он. Чиновник указал, что необходимо получить «больше ясности» и «больше информации» о случившемся.
Ранее стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН по крушению Ил-76 в Белгородской области пройдет только 25 января в 17:00 по Нью-Йоркскому времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru