В США при падении бизнес-джета на трассу погибли два человека

Два человека погибли при крушении бизнес-джета Bombardier Challenger 600 в американском штате Флорида. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на данные полиции.

В американском штате Флорида бизнес-джет рухнул на автотрассу

Ранее стало известно, что самолет рухнул на автостраду неподалеку от города Неаполь. Джет вылетел из Огайо.

По данным Associated Press, на борту Bombardier Challenger 600 находились пять человек, двое из них погибли. Еще три человека выжили, информация об их состоянии не приводится.

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ФОТО: РИА Новости
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