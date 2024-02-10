В американском штате Флорида бизнес-джет рухнул на автотрассу
Двухдвигательный бизнес-джет Bombardier Challenger 600 упал на автомобильное шоссе в штате Флорида в США. Об этом сообщил телеканал NBC.
По данным СМИ, в пятницу вылетевший из Огайо самолет потерпел крушение неподалеку от города Неаполь. Предварительно, авария произошла из-за отказа двигателя воздушного судна. На борту могли находиться 10-12 человек, их судьба неизвестна.
NBC опубликовал кадры с места ЧП, на которых видны черные клубы дыма. Полиция ведет расследование авиакатастрофы, правоохранители перекрыли движение на нескольких полосах шоссе.
Ранее во Флориде легкомоторный самолет рухнул на трейлеры в кемпинге, погибли несколько человек, в том числе пилот.
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