В США подтвердили удар по террористу-смертнику

Ракетный авиаудар в Кабуле ВС США организовали с целью уничтожения террориста-смертника из группировки ИГИЛ * (*террористической организации, признанной в России запрещенной). По имеющимся у США данным, он намеревался на автомобиле атаковать аэропорт Кабула на фоне эвакуации американских военных.

Удар был произведен с помощью беспилотника.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Также, по словам представителя талибов Забихуллы Муджахида, удар был нанесён по террористу-смертнику, «когда он управлял автомобилем, начинённому взрывчаткой», отмечает RT.

Уточняется число жертв. По данным агентства, оно возросло до шести.

Ранее стало известно, что жертвами взрыва жилом доме в Кабуле, оказались женщина и ребенок. Еще три человека ранены, сообщает Aśvaka со ссылкой на очевидцев.

Напомним, в жилой дом в Кабуле попала ракета.

