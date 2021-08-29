В США подтвердили удар по террористу-смертнику
Ракетный авиаудар в Кабуле ВС США организовали с целью уничтожения террориста-смертника из группировки ИГИЛ * (*террористической организации, признанной в России запрещенной). По имеющимся у США данным, он намеревался на автомобиле атаковать аэропорт Кабула на фоне эвакуации американских военных.
Удар был произведен с помощью беспилотника.
Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.
Также, по словам представителя талибов Забихуллы Муджахида, удар был нанесён по террористу-смертнику, «когда он управлял автомобилем, начинённому взрывчаткой», отмечает RT.
Уточняется число жертв. По данным агентства, оно возросло до шести.
Ранее стало известно, что жертвами взрыва жилом доме в Кабуле, оказались женщина и ребенок. Еще три человека ранены, сообщает Aśvaka со ссылкой на очевидцев.
Напомним, в жилой дом в Кабуле попала ракета.
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