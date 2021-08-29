СМИ: Мощный взрыв в Кабуле попал на видео

Агентство Aśvaka сообщает, что в жилой дом в Кабуле попала ракета. Об этом журналистам рассказали местные жители.

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На видео нет момента взрыва, виден только дым, идущий вверх от крыши, слышны крики людей.

Жители пытаются своими силами потушить пожар, который стал следствием попадания снаряда в дом в ходе ракетного налета.

Подробности инцидента пока неизвестны. О пострадавших и жертвах сообщений нет.

По данным ряда СМИ, мощный взрыв прогремел вблизи аэропорта Кабула.

Напомним, 26 августа рядом с аэропортом Кабула прогремела серия взрывов. Ответственность за атаку взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство».

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