СМИ: Мощный взрыв в Кабуле попал на видео
Агентство Aśvaka сообщает, что в жилой дом в Кабуле попала ракета. Об этом журналистам рассказали местные жители.
На видео нет момента взрыва, виден только дым, идущий вверх от крыши, слышны крики людей.
Жители пытаются своими силами потушить пожар, который стал следствием попадания снаряда в дом в ходе ракетного налета.
Подробности инцидента пока неизвестны. О пострадавших и жертвах сообщений нет.
По данным ряда СМИ, мощный взрыв прогремел вблизи аэропорта Кабула.
Напомним, 26 августа рядом с аэропортом Кабула прогремела серия взрывов. Ответственность за атаку взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство».
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