В США опровергли данные о пострадавших при обстреле военной базы в Сирии

Пострадавших при обстреле военной базы США в Сирии нет, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами Уэйна Маротто.

СМИ: американская база подверглась обстрелу в Сирии

Как отметили в коалиции, одна ракета взорвалась неподалеку от американской базы Конико. Жертв и материальных потерь не зафиксировано, отмечает РИА ФАН.

Ранее стало известно о ракетном обстреле военной базы США в провинции Дейр эз-Зор, напоминает RT. По данным телеканала Al-Mayadeen, по базе выпустили несколько ракет неизвестного происхождения, также сообщалось о пострадавших.

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Фото: twitter.com/OIRSpox
ТЕГИ:Военные БазыСШАСирия
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