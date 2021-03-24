В США опровергли данные о пострадавших при обстреле военной базы в Сирии

Как отметили в коалиции, одна ракета взорвалась неподалеку от американской базы Конико. Жертв и материальных потерь не зафиксировано, отмечает РИА ФАН.

Ранее стало известно о ракетном обстреле военной базы США в провинции Дейр эз-Зор, напоминает RT. По данным телеканала Al-Mayadeen, по базе выпустили несколько ракет неизвестного происхождения, также сообщалось о пострадавших.

