СМИ: американская база подверглась обстрелу в Сирии

Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу, есть пострадавшие, передает телеканал Al-Mayadeen.

Происхождение ракетного удара не сообщается. Военная база США в этом регионе расположено рядом с газовым месторождением Конико. Курдские вооруженные формирования «Сирийских демократических сил» и ВС США контролируют также территории в провинциях Эль-Хасаке и Ракка на северо-востоке Сирии.