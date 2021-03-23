СМИ: американская база подверглась обстрелу в Сирии
Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии подверглась ракетному обстрелу, есть пострадавшие, передает телеканал Al-Mayadeen.
Происхождение ракетного удара не сообщается. Военная база США в этом регионе расположено рядом с газовым месторождением Конико. Курдские вооруженные формирования «Сирийских демократических сил» и ВС США контролируют также территории в провинциях Эль-Хасаке и Ракка на северо-востоке Сирии.
Власти Сирии во главе с президентом Башаром Аль-Асадом регулярно называют присутствие американских войск на этих территориях «оккупацией» с целью похищения природных ископаемых.
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