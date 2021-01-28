В США намерены корректировать выпуск вакцины в зависимости от мутаций коронавируса
В США медицинские эксперты планируют корректировать производство вакцины на основе анализа новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, соответствующее заявление сделал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи на проведенном Белым домом брифинге. Согласно эксперту, таким образом вакцина будет максимально подходить для определенной разновидности вируса. Фаучи отметил, что это позволит специалистам «быть на шаг-два впереди».
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