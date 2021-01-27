Испортивший 500 доз вакцины от коронавирус фармацевт из США признал вину
Бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в штате Висконсин Стивен Бранденбург признался, что намеренно уничтожил почти 500 доз вакцины от коронавируса Moderna, сообщается на официальном сайте Минюста США.
Отмечается, что Бранденбург признал вину по всем пунктам обвинения, максимальное наказание для каждого из которых составляет 10 лет лишения свободы. Свой поступок обвиняемый объяснил тем, что скептически относится к вакцинам от коронавируса. В Минюсте отметили, что мужчина является сторонником теорий заговора.
Бранденбург испортил почти 500 доз вакцины 1 января, когда достал их из холодильника и оставил более чем на 12 часов, нарушая условия хранения. По версии следствия, ущерб от его действий составил от 8 до 11 тысяч долларов. 57 человек сделали прививку испорченным препаратом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
- Испортивший 500 доз вакцины от коронавирус фармацевт из США признал вину
- В январе в России выросли цены на хлеб и гречку
- Владельцев полигонов обяжут оплачивать их рекультивацию
- СМИ: стоимость отечественной электроники вырастет на 20-30 процентов
- Кремль ждет доклада от Рогозина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru