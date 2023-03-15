В США допустили новые инциденты с беспилотниками

США в дальнейшем могут спрвооцировать новые происшествия с беспилотниками на Черным морем. Об этом заявил старший редактор американского портала Issue Insight Джон Кавулич в разговоре с изданием «Известия».

«Будем сбивать!»: В Госдуме посоветовали США «не лезть» к российским границам

При этом американский журналист полагает, что США публично не признаются в том, что воюют с Россией.

Кавулич добавил, что СМИ придают происшествию с упавшим в Черное море MQ-9 слишком большое значение. При этом он назвал реакцию России вполне закономерной, подчеркнув, что Москва по-прежнему считает, что воюет с большинством членов НАТО.

Ранее американские власти заявили о желании не допустить попадания обломков упавшего в Черном море беспилотника МQ-9 в чужие руки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ЖурналистыПроисшествияСШАБеспилотники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры